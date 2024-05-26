TANABE タナベ ローダウン　サスペンション　ダウンサス

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H28年式2019年登録のルーミーに取り付けてありました。◎お写真よくご確認の上ご購入下さい。◎詳しいことは分かりかねますのでご自身でお調べください。◎外箱にそのまま入れて、表面に伝票を直貼りさせていただきます。↓コピペです。主な適合車種名:タンク/ルーミーH28/11〜 M900AジャスティM900F・tanabeのSUSTECNF210シリーズのローダウンスプリングM900ANKです。・乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・セット内容フロント×2/リア×2