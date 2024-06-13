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【新品未使用】CRAFTZスプリング　5キロ ID70 200mm 2本セット
商品番号 S29928609620
商品名

【新品未使用】CRAFTZスプリング　5キロ ID70 200mm 2本セット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CRAFTZ（クラフト）スプリング　5kg/mmID70200mm2本セットです。数年前に仕様変更用に購入し、結局使用しませんでした。主観ですが、このメーカーのスプリングは、線径と巻き数のバランスがちょうど良いのか、伸縮スピードがSwiftほど速くなく、ハイパコほど遅くなく、しなやかでへたりにくい印象があり、好んで使っていました。
http://narcologia.ru/goods/browse831891.html
http://narcologia.ru/goods/plaque985407.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce618955.html
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