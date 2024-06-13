【新品未使用】CRAFTZスプリング　5キロ ID70 200mm 2本セット

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商品詳細
CRAFTZ（クラフト）スプリング 5kg/mmID70200mm2本セットです。数年前に仕様変更用に購入し、結局使用しませんでした。主観ですが、このメーカーのスプリングは、線径と巻き数のバランスがちょうど良いのか、伸縮スピードがSwiftほど速くなく、ハイパコほど遅くなく、しなやかでへたりにくい印象があり、好んで使っていました。
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