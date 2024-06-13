Z900RS 武蔵改　ロングスロットルケーブル　ロングクラッチケーブル セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます^^●武蔵改ファットバー 商品番号MZ9RS-MBK定価13200円●ハリケーン 100mmロングクラッチケーブル 商品番号HB6861定価3080円●ハリケーン 100mmロングスロットルケーブル 商品番号HB6860定価6600円(※全て新品未使用ですが、武蔵改は袋のみ開封しています。)■注意点※スイッチ等、固定用穴は開いていません。※ハンドル交換により車検証記載寸法が変わるため車検時には記載変更が必要です。※Z900RSCafeへの装着不可。
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