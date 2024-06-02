FUNKO POP！ポケモン2体セット

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商品詳細
ファンコポップシリーズ PoKeMoNESPEON、GLACEONです。ポケットモンスターシリーズはつぶらな瞳がマッチしていてとてもかわいいです！2体ともフロッキーの限定バージョンになります。⚠︎即購入OKですが基本土日発送になります。#POPさんのコレクション整理↑POPシリーズ出品しております海外限定 フィギュア vinylfigureよろしくお願いします。ソードシールドNintendoニンテンドーエーフィグレイシアイーブイポケモンカード
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