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FUNKO POP！ポケモン2体セット
商品番号 U11845302027
商品名

FUNKO POP！ポケモン2体セット
ブランド名 ファンコ
特別価格 税込 2,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファンコポップシリーズ　PoKeMoNESPEON、GLACEONです。ポケットモンスターシリーズはつぶらな瞳がマッチしていてとてもかわいいです！2体ともフロッキーの限定バージョンになります。⚠︎即購入OKですが基本土日発送になります。#POPさんのコレクション整理↑POPシリーズ出品しております海外限定　フィギュア　vinylfigureよろしくお願いします。ソードシールドNintendoニンテンドーエーフィグレイシアイーブイポケモンカード
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