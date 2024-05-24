KYB製ZVW30用ショックアブソーバー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご観覧ありがとうございます。平成24年式プリウスZVW30に装着していました。車高調に交換した為、出品になります。使用期間は3年、3万Km弱です。(3年前、交換する時スプリングシ－ト、サスペンンションサポートも交換しました。)写真にある3本のボルトは、アライメントのキャンバ調整用ボルトです。ショックの抜け、オイル漏れはありませんが使用によるキズ、汚れ、塗装の禿げはあります。写真に写っているものが全てになります。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/troupe776411.html
http://narcologia.ru/goods/tenet590963.html
http://narcologia.ru/goods/capitation279508.html
Amazon | KYB カヤバ NEW SR SPECIAL ショックアブソーバー フロント ...
Amazon | KYB (カヤバ) New SR SPECIAL ショックアブソーバーセット 1 ...
カヤバ 補修用 ショックアブソーバー 1台分 プリウス ZVW30 2ZR-FXE ...
Amazon | KYB 補修用ショックアブソーバ リア左右SET KSF2113*2本 ...
2023年最新】車高調 kybの人気アイテム - メルカリ
KYB 補修用ショック リア 2本 [プリウス ZVW30 ...｜カーピット ...
プリウス 美品 ローファースポーツ ショックアブソーバー スプリング ...
送料関税無料】-KYB NEW SR SPECIALショックアブソーバー フロント左右 ...
カヤバ Lowfer Sports PLUS ショックアブソ...｜オートパーツ ...
新作大特価カヤバ エクステージ ショック プリウス ZVW30 EST5405L KYB ...
Amazon | KYB カヤバ ショックアブソーバー KST5405L 【代表車種 ...
KYB ローファースポーツ リア2本 [プリウス ZVW30...｜カーピット ...
KYB プリウス 30の値段と価格推移は？｜5件の売買データからKYB ...
http://narcologia.ru/goods/troupe776411.html
http://narcologia.ru/goods/tenet590963.html
http://narcologia.ru/goods/capitation279508.html
Amazon | KYB カヤバ NEW SR SPECIAL ショックアブソーバー フロント ...
Amazon | KYB (カヤバ) New SR SPECIAL ショックアブソーバーセット 1 ...
カヤバ 補修用 ショックアブソーバー 1台分 プリウス ZVW30 2ZR-FXE ...
Amazon | KYB 補修用ショックアブソーバ リア左右SET KSF2113*2本 ...
2023年最新】車高調 kybの人気アイテム - メルカリ
KYB 補修用ショック リア 2本 [プリウス ZVW30 ...｜カーピット ...
プリウス 美品 ローファースポーツ ショックアブソーバー スプリング ...
送料関税無料】-KYB NEW SR SPECIALショックアブソーバー フロント左右 ...
カヤバ Lowfer Sports PLUS ショックアブソ...｜オートパーツ ...
新作大特価カヤバ エクステージ ショック プリウス ZVW30 EST5405L KYB ...
Amazon | KYB カヤバ ショックアブソーバー KST5405L 【代表車種 ...
KYB ローファースポーツ リア2本 [プリウス ZVW30...｜カーピット ...
KYB プリウス 30の値段と価格推移は？｜5件の売買データからKYB ...