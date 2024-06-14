RS-R ダウンサス【 DOWN 】スズキ ワゴンR スティングレー セルボ ...

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商品詳細
適合車種:ワゴンR2WDMH21・MH22S,セルボ2WDHG21S良い感じにローダウン出来てスタイルが良くなりました乗り心地はちょいと硬めですが運転はしやすいですアルト/キャロル（12、22、23系）、ラパン（21系）、Keiへの流用も可能なようです使用期間は短く、塗装剥がれサビもほとんど無く美品の部類だと思いますワゴンRMH34Sか、アルトラパンHE22Sへの流用を考えて持って置こうかと思いましたが、私事情により手放すことにしましたフロント上部内径約6.88㌢下部内径約7.98㌢リア上部内径約7.4㌢下部内径約8.45㌢トヨタ/スズキ人気モデル···ワゴンRMH21S用品の種類···スプリング対応車種メーカー···スズキ、マツダ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln638802.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming986592.html
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