アルファード・ヴェルファイアキャンバープレート5度

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ハイドラ製20アルファード.ヴェルファイア用のキャンバープレートです。新品で購入して箱から開封しただけの新品未使用品です。気になることがあれば気軽にコメント下さい。値下げはコメント下さい。
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