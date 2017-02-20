アルファード・ヴェルファイアキャンバープレート5度

ご覧いただきありがとうございます。ハイドラ製20アルファード.ヴェルファイア用のキャンバープレートです。新品で購入して箱から開封しただけの新品未使用品です。気になることがあれば気軽にコメント下さい。値下げはコメント下さい。



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