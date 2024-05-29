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オートバイフットペグ
商品番号 P76667307777
商品名

オートバイフットペグ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップハイライト色SilverブランドMUMDEX商品の重量1グラムアプリケーション:オートバイアクセサリーフットペグカワサキZX25RZX25R2020-2022美しいデザイン:ペダルスパイクは、魅力的で美しいデザインのため、バイクに追加するのに最適です。ファッションデザイン：フットペグの滑らかな表面とトリムプロファイルがカスタムルックを追加取り付け：古いまたは損傷したオートバイのペダルレストの直接交換。取り付けは素早く簡単で耐久性があります。買い間違え為に新品で譲りします、宜しくお願いします。
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