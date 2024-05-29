ベビーフェイス　zx10R用　バックステップ　右側のみ

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商品詳細
2017年式のzx10r用のもので右側のみ、付属品なしです。ステップバーの端に傷がありますが、全体としては悪くないと思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable879774.html
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