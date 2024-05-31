電動車椅子 ジーホイールEW-S 最軽量15.8kgです。



世界最軽量15 8kg 折りたたみ 電動車椅子 EW-S 電動 車いす g wheel ジーホイール



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超軽量僅か19.8kg 贈って本当に喜ばれる!『優しい電動車イス』12月1日 ...



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ご覧いただきありがとうございます。2020年12月に購入、軽いので、車での買い物専用で使っておりました。使用期間は１年半、買い物だけなので充電は月に1回から2回ぐらいです。バッテリーとフットレストを外すと重量は15.8kgと軽量なので(150cm45kgの女性)でも少し重いけど車に積込めます。車も軽乗用車を含めて殆どのクルマに積めると思います。去年春、車の買い替えと同時に車いす積込クレーン(ウインチェア)を取り付けましたので重量のあるYAMAHAや日進等も積めるのでEW-,Sは使わなくなりましたので、出品することにいたしました。出品の際、動作確認いたしました。詳細仕様等は下記になります。製品名■GwheeldirectEW-S■総重量17.9kg内訳は本体約15.8kg、バッテリー約1.2kg、フットレスト約0.9kg⦿積む時は簡単に外せます。■最大重量約100kg■寸法奥行:約90cm全幅:約55cm全高:約88cm座席幅:約44cmシート高:約46cm■折り畳み寸法奥行:約67cm全幅:約34cm全高:約69cm■ 前輪(ノーパンクタイヤ、サス付)約20cm■ 後輪(ノーパンクタイヤ)約29cm■ブラシレスモーター最高速度約6km/h電動/手動切替・自動電磁ブレーキ■コントローラーUSB端子、充電端子付きジョイステックバッテリーを外しても外さなくてもどちらでも充電できます。■付属品 ①取り扱い説明書(乗車する前に必ず熟読して下さい。) ②リチウムバッテリーパナソニック10Ah×1個 ③バッテリー充電器×2個 ④充電用アダプター×2個※1、写真に写ってるのが全てです。※2、メンテナンス用通い箱は家が狭いので捨ててしまいました。■梱包.・発送たのメル便で発送します。最後までお読み頂きありがとうございます。