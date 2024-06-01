※最終値下げ※ HLB 入浴剤

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商品詳細
H.L.BBATHTABLETヘルシーライフビューティー入浴剤新品未開封容量:4袋(1袋15gx20錠入り）使用機会がなくなった為、出品します！定価2袋で9900円ですのでお買い得になっております！お値下げ可能な限りさせて頂きます！！
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