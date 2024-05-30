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香りの感じ方は個人差があり、キャンセルはお断りします。購入前にコメント下さい。大きい方が横幅64.57㎜、奥行40.03㎜ 高さ9.04〜13.67㎜ １２g、小さな方が横幅54.31㎜、奥行20.28㎜ 高さ8.36〜12.72㎜ 6gです。No.22