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- まつ毛美容液【人幹細胞培養液100%】業務用SIS HSC EYEPRO 5ml
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商品詳細
・今注目の「ヒト幹細胞培養液」100%配合のまつげ用美容液・まつげを根元から強くするまつげ美容液業務用なのでスティックタイプより高濃度で回数的にたくさん使えます。5mlまとめて何本か買われる場合は割引させていただきますので、その際はコメントよろしくお願いします。
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