ディプティック　BAIES ベ　ブラックキャンドル　期間限定発売

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商品詳細
2021年11月26日〜29日4日間しか発売されなかったBAIESのブラックキャンドルです☺︎(190g)公式ホームページで購入しました！2回使用しています。その後は箱にいれて直していました。状態、残量は写真にてご確認下さい！ブラックキャンドルの箱と、プレゼント用の箱両方セットです。-----DiptyqueディプティックフレグランスキャンドルアロマキャンドルキャンドルBAIESべ190g2021年限定ブラックキャンドルバジル完売限定ブラック
http://narcologia.ru/goods/competitive255581.html
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