香炉　骨董品　美術品　アンティーク

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商品詳細
美しいお品です、実用品としても、観賞用に飾っておくだけで空間が変わります！古き良き品物、アンティークがお好きな方に喜んで頂けると思います#骨董品#美術品#インテリア#古美術#香炉#お香#リラクゼーション#中国
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