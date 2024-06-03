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商品詳細
内容量：45g（450mg×100粒）賞味期限：2025/02販売元：沖縄還元フーズ株式会社沖縄還元ウコンΣ100粒入×10箱です。スクワレン、トコトリエノールなど必須成分の数々を加えて、世界で初めての還元水使用のソフトカプセル（特許取得）で包みました。保存方法 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。原材料 ウコン粉末、スクワレン、DHA含有精製魚油、米抽出物（トコトリエノール含有）ビタミンE含有植物油／ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12沖縄のやんばるの契約農家で栽培した100％の無農薬ウコン。新鮮な素材を出来る限り自然な形で、身体に届けられるように拘りました。水と身体を考え続けて開発された、世界初の還元ウコン食品です。定価 1箱 8640円 (税込)×10箱86400円激安価格にて提供小分け販売致します100粒x10箱健康食品種類···栄養調整食品サプリメント種類···その他サプリメント形状···粒
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