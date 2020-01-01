コアミーM シャンプー＋ヘアマスク

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商品詳細
同じ品の在庫は、こちらのみですアリミノコアミーMARIMINOCOREMEM普通毛の方に。根元のボリュームを保ちながら、なめらかに潤う仕上がり。髪を洗いながら弱くなった髪内部を補修・保湿フローラルリーフの香シャンプー250mlヘアマスク235gお値下げ不可中身は新品未開封です。箱に傷や汚れがありますのでご了承下さい。お取り置き、お値下げ共に不可です。種類···カラーヘア用、保湿・トリートメント、ダメージケア、プロ(サロン用)本体/詰め替え···本体香り···フローラル種類···カラーヘア用、保湿・トリートメント、ダメージケア、プロ(サロン用)本体/詰め替え···本体香り···フローラル
http://narcologia.ru/goods/capitation385008.html
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