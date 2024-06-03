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純　パプラール水　6箱
商品番号 O42425482387
商品名

純　パプラール水　6箱
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 21,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

純パプラール水6箱セット2024.09.23期限の、一箱は開封されてますが、中身は未使用品です。[主要原材料]パラジウム、白金、ポリソルベート80[賞味期限]2024.03.24一箱　　　　　2024.09.23五箱　　　　　　　　　　(内一箱開封済、未使用)[保存方法]冷暗所にて保存してください。[定価]　１箱12,000円（税別）簡易包装ゆうパケットプラスにて発送致します。
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純パプラール水(6ml×5本入)【6箱】-
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純パプラール水 ６箱
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純パプラール水 ６箱 新版 30243円 www.gold-and-wood.com
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