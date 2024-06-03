純　パプラール水　6箱

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商品詳細
純パプラール水6箱セット2024.09.23期限の、一箱は開封されてますが、中身は未使用品です。[主要原材料]パラジウム、白金、ポリソルベート80[賞味期限]2024.03.24一箱 2024.09.23五箱 (内一箱開封済、未使用)[保存方法]冷暗所にて保存してください。[定価] １箱12,000円（税別）簡易包装ゆうパケットプラスにて発送致します。
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