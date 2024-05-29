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プレイモービル　Playmobil ゴミ　ゴミ収集車　レア　コレクション
商品番号 V56872113926
商品名

プレイモービル　Playmobil ゴミ　ゴミ収集車　レア　コレクション
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【断捨離処分月末セール】10/27(金)〜10/31(火)まで8000円→7000円これ以上のお値下げをする予定はありません。売れなければ元のお値段に戻して放置します。新品　未使用　未開封外箱キズあり。日本にはあまりない海外のおもちゃです。とてもレアです。あくまで素人保管です。お店にあるような物をお求めの方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。※他にもプレイモービル出品しております。子供服等も出品しております。宜しければ併せてご覧下さい。
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