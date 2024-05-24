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【人気商品】THE NORTH FACE ダウンジャケット　ハイベント
商品番号 N24543946736
商品名

【人気商品】THE NORTH FACE ダウンジャケット　ハイベント
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️THENORTHFACEダウンジャケット　ハイベント550フィル⭐️サイズ　　キッズ　　　140　　　　　身幅47着丈61⭐️カラー　イエロー×ブラック⭐️状態　着用時に目立った汚れ、キズもなく、ダウンもよい状態です⭐︎左腕部分にダウンの灰汁のようなものがでています。目立つものでないのでまだまだ着用できると思います。写真6枚目ダウンの状態はとてもいいです♪あくまで古着の為神経質な方はご遠慮ください。一点モノとなりますので、気になった商品はお早めにお買い求めください(^^)古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。安心してお買い求めください。宜しくお願い致します♪#ノースフェイス#バルトロ#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシ#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE
http://narcologia.ru/goods/interconnect683270.html
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