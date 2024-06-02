希少✨2021年ホームランダービー出場記念直筆サインボール

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2021年、大谷翔平選手が日本人として初めてホームランダービーに出場しました。それを記念した直筆サインボールです。ご存知のとおり、その後はホームランダービー出場を辞退しており、今後二度と出ないのでは？と言われております。これに伴って、サイン入りホームランダービー球の希少価値が上がっております。★ボールは、このボールでホームランを打つと寄付金が支払われるマネーボール。真っ白のボールよりも希少です。★サインは、より希少性が高い2021シーズンまで使われていた形状のものです。★認証ホログラム付き(MLB証明、MLB公認、Fanatics社証明書)■セット内容サインボール、ファナティクスの専用BOX※写真と台座は撮影用のため、付属いたしません。※プラス7000円で2021年オールスター出場記念ディスプレイケースをお付けします。WBC、今シーズンの活躍でさらに評価、人気が高まる大谷選手、更なる高騰前に手にされては如何でしょうか！野球チーム...大リーグ・MLB#大谷翔平 #大谷選手 #Angels #エンジェルス #メジャーリーグ #メジャー #MLB #WBC #MVP #二刀流 #侍ジャパン #ユニコーン #エンゼルス #サイン #直筆 #ボール #shotime #ワールドベースボールクラシック野球チーム...野球日本代表