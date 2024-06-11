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ペルソナ4 主人公 キーホルダー＆ステッカー
商品番号 B28418530592
商品名

ペルソナ4 主人公 キーホルダー＆ステッカー
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペルソナ4主人公のキーホルダー＆ステッカーです。キーホルダーは昔のスノーフェスティバルのものだったかと思います。・ペルソナ20thfes景品ステッカー（6枚セット）・スノーフェスティバル2016キーホルダー（ペルソナ4主人公）2種いずれも未開封品ですが、キーホルダーは外装にヨレがあります。また、だいぶ古いものなので、素人保管であることを了承いただける方のみご購入下さい。バラ売りの場合は送料上乗せでご相談に乗りますのでコメント下さい。即購入可。
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