ペルソナ4 主人公 キーホルダー＆ステッカー



ちびキャラステッカー(P4主人公) ちびキャラステッカー(P4主人公)



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ペルソナ4主人公のキーホルダー＆ステッカーです。キーホルダーは昔のスノーフェスティバルのものだったかと思います。・ペルソナ20thfes景品ステッカー（6枚セット）・スノーフェスティバル2016キーホルダー（ペルソナ4主人公）2種いずれも未開封品ですが、キーホルダーは外装にヨレがあります。また、だいぶ古いものなので、素人保管であることを了承いただける方のみご購入下さい。バラ売りの場合は送料上乗せでご相談に乗りますのでコメント下さい。即購入可。