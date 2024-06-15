阪神タイガース　レプリカユニホーム　ピンク

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野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォームレディースMサイズ大人気の白ピンクの阪神タイガースのレプリカユニフォーム。2回着用なので、状態は良いかと思いますが後ろの脇に1箇所汚れがあります。158センチでゆとりをもって着れます。阪神タイガースユニホームピンク虎