ガンバ大阪　ガンバエキスポ2023レプリカユニフォーム　M-L

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商品詳細
ガンバ大阪 ガンバエキスポ2023レプリカユニフォーム M-L背番号無しサイズを間違えてしまったので出品しました新品未開封品タグ付き完売商品ヒュンメル正規品着丈(cm)71裄丈(cm)46胸廻(cm)106裾廻(cm)106袖口廻(cm)37即購入可能です^_^丈···半袖カラー···ブラックチーム名/国内···ガンバ大阪リーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···L
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