値下げ！　ヨネックス　EZONE GT 2022モデル　ドライバー

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商品詳細
性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右ヘッド425CC（妹 岩井千怜プロ使用）ロフト 10.5°シャフト 純正SR長さ 45.75インチ税込定価 88,000円カバー、レンチ付きです。今、大活躍の岩井姉妹が使っているドライバーです。（シャフトは違います）ヘッドは2ケ月弱（ラウンド4回・練習場なし）使いましたが、かなり綺麗です。シャフトは新品です。宜しくお願い致します。#ヨネックス#EZONEGT#岩井姉妹#飛ぶ#岩井プロ#曲がりにくい
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