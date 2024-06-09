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値下げ！　ヨネックス　EZONE GT 2022モデル　ドライバー
商品番号 E88743347682
商品名

値下げ！　ヨネックス　EZONE GT 2022モデル　ドライバー
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 14,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···メンズ種類···ドライバー利き手···右ヘッド425CC（妹　岩井千怜プロ使用）ロフト　10.5°シャフト　純正SR長さ　45.75インチ税込定価　　88,000円カバー、レンチ付きです。今、大活躍の岩井姉妹が使っているドライバーです。（シャフトは違います）ヘッドは2ケ月弱（ラウンド4回・練習場なし）使いましたが、かなり綺麗です。シャフトは新品です。宜しくお願い致します。#ヨネックス#EZONEGT#岩井姉妹#飛ぶ#岩井プロ#曲がりにくい
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