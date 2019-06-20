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MLB テキサス・レンジャーズ　ゲームシャツ
商品番号 W96847175747
商品名

MLB テキサス・レンジャーズ　ゲームシャツ
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着のため、神経質な方はご遠慮ください【出品は予告なく削除する事もありますのでお早めのご購入をおススメ致します】【商品説明】MLBBostonTexasRangersMannyRamirezテキサス・レンジャースビッグロゴ刺繍ゆるダボビッグシルエットビッグサイズオーバーサイズベースボールシャツゲームシャツユニフォーム○表記サイズ:XXL○実寸サイズ(平置き):cm着丈:80身幅:66○インドネシア製○素材ポリエステル100%○カラー:ブルー（青）○ポイント:テキサス・レンジャーズの半袖ゲームシャツです。サイズもかなり大きく、ダボっと着れます。COOL素材になっていて、さらに脇の下がメッシュになっているため、夏場でも着やすいです。可愛い配色で、そのままでも重ね着でも着られると思います。○状態:目立った汚れなく、比較的状態よいです。お気軽にコメントください。ジョーダン、アディダス、ナイキ、プーマ、フィラ、チャンピオン、ノースフェース、コロンビア、パタゴニア、シュプリーム、supreme、ステューシー、バンズ、スラッシャー、バーバリー、ラルフローレン、トミーヒルフィガーなどスポーツミックスやストリート系、デザイン古着、USA製古着、60's、70's、80's、90'sなどのヴィンテージ好きな方にもおススメ！古着のため、神経質な方はご遠慮ください
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