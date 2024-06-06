[美品] バボラ　ピュアドライブラケットバッグ　12本入り

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商品詳細
2回ほど、使用しましたが、使用する機会がないため、出品しています。後ろの部分に少しだけ傷汚れがありますが、全体的に状態綺麗です。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。またすり替え防止のため、返金、返品対応していません。
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