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[美品] バボラ　ピュアドライブラケットバッグ　12本入り
商品番号 J49152029855
商品名

[美品] バボラ　ピュアドライブラケットバッグ　12本入り
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回ほど、使用しましたが、使用する機会がないため、出品しています。後ろの部分に少しだけ傷汚れがありますが、全体的に状態綺麗です。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。またすり替え防止のため、返金、返品対応していません。
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