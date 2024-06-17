【美品・限定】アシックス　テニスシューズ　コートFF3 NOVAK

asicsコートFF3最新のモデルですノバク・ジョコビッチ選手が2023年の全豪オープンで着用していたいました。対応コート···オールラウンドサイズ···27〜27.5cm性別···メンズ 定価···20,800円アシックス公式サイトでは完売している商品です。インソールは新品をお付け致します。



COURT FF 3 NOVAK(オールコート)



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