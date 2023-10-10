★一般軟式用 野球バット イーストン 710グラム 品 na17s3

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ご覧頂きありがとうございます。こちら送料がかなりかかりますがこちらで負担いたします。新品で購入し、２シーズンほど試合等で使用しました。大きなダメージはないと思います。グリップは先月張り替えたばかりです。見た目もかっこよく、気持ちのいい打球音でおすすめです。以下商品説明です。●素材:HMX(超々ジェラルミン)●サイズ:【長さ】84cm【直径】69mm【重さ】平均710g●定価：20520円●サウンド革命。EASTON独自の航空力学に基づいて開発された高反発素材「HMX」(ハイパーライトマックスアロイ)採用。徹底的に打感と打球音にこだわった一般軟式用金属モデル。●用途:一般軟式用●トップミドルバランス●J.S.B.B米国大手バットメーカー\"EASTON\"！ イーストンオリジナルの高反発アルミ素材、「HMX(ハイパーライトマトリックスアロイ)を独自の加工技術で成型。軽量の金属モデル。アルミ加工はイーストン最大の見せ場。バット以外にも他種目で発揮されている。 発送は簡易包装になりますのでご了承下さい。直接引き取りの場合は値下げします。宮城県仙台市青葉区Mizuno、ミズノ、SSK、ZETT一般軟式、中学、高校バランス・特徴...ミドルバランス競技の種類...軟式