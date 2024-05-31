NPB 統一試合球 ボール 8/17 エスコンフィールド ファイターズ

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商品詳細
2023/8/17エスコンフィールドで行われたファイターズvs千葉ロッテ戦で使用されたユーズドボールになります。専用ケースに入っています。試合日の補足情報として勝利投手マーベル敗戦投手美馬学HR王柏融万波中正ヒーローインタビューマーベル王柏融万波中正で行われた試合になります。
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