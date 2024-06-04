BVB ドルトムント　ユニフォーム ハーフジップジャージ　トレーニングウェア

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商品詳細
No.6184PUMAプーマ BVBボルシア・ドルトムント ハーフジップジャージ 練習着 メンズ、レディース問わず是非！サイズ、採寸値は最後の写真に掲載しています。【状態】USED品になります。気になる汚れやダメージ無し。綺麗なお品です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆即購入、無言購入okです！☆アカウントフォローでお値引き可能です！値引き額など、詳細はプロフィールからご確認ください。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜丈···長袖カラー···イエローリーグ···ブンデスリーガ種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···M
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