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BVB ドルトムント　ユニフォーム ハーフジップジャージ　トレーニングウェア
商品番号 J73350647822
商品名

BVB ドルトムント　ユニフォーム ハーフジップジャージ　トレーニングウェア
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No.6184PUMAプーマ　BVBボルシア・ドルトムント　ハーフジップジャージ　練習着　メンズ、レディース問わず是非！サイズ、採寸値は最後の写真に掲載しています。【状態】USED品になります。気になる汚れやダメージ無し。綺麗なお品です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆即購入、無言購入okです！☆アカウントフォローでお値引き可能です！値引き額など、詳細はプロフィールからご確認ください。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜丈···長袖カラー···イエローリーグ···ブンデスリーガ種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···M
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