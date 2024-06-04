軟式少年用 ZETT ブラックキャノンZ

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ZETTブラックキャノンZサイズ:80cm600g平均素材：FRP（カーボン)バランス:トップバランス特長：ハイブリッド構造、三重管構造専用バットケース付き素材：カーボン軟式少年用バット本体にひび割れ、曲がりはありません。ヘッドの先端、グリップエンド等、使用による擦りキズはあります。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス値下げ交渉⭕️素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス、子供・ジュニア・キッズ用