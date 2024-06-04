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軟式少年用 ZETT ブラックキャノンZ
商品番号 T72884691114
商品名

軟式少年用 ZETT ブラックキャノンZ
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZETTブラックキャノンZサイズ:80cm600g平均素材：FRP（カーボン)バランス:トップバランス特長：ハイブリッド構造、三重管構造専用バットケース付き素材：カーボン軟式少年用バット本体にひび割れ、曲がりはありません。ヘッドの先端、グリップエンド等、使用による擦りキズはあります。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス値下げ交渉⭕️素材···カーボンバランス・特徴···トップバランス、子供・ジュニア・キッズ用
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