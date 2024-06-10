閲覧いただきありがとうございます。風景写真の第一人者と言われる写真家・竹内敏信さんのオリジナルプリント作品です。こちらは2011年東日本大震災の際、チャリティー写真展にて購入したものです。山岳地帯で夜明けに撮影された作品で、シンプルながら非常に深みのある写真です。飾らずに暗所で大切に保管していましたが、この度断捨離のため出品いたします。竹内敏信さんは昨年2月に他界されてしまいもう手に入れることは出来ない作品です。私としても大事にしていた物なので、お値下げ交渉はお受けいたしません。予めご了承ください。◆サイズ額の外寸 31cm×31cmプリント部 横23cm×縦17.5cm◆状態プリント部 退色等なし中枠 一部黄ばみのようなものあり（画像参照）専用の薄型の段ボールに入っています◆発送方法ゆうゆうメルカリ便 80もしくは100サイズ何かご不明な点がございましまらお気軽にコメントお願いします。#写真家#オリジナルプリント#竹内敏信



写真家・竹内敏信さん オリジナルプリント 額縁付き ...



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