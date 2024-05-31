大谷翔平　960個限定　大型　回転　ボブルヘッド　エンゼルス　WBC

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予約販売】大谷翔平 WBC ボブルヘッド

エンゼルスタジアムにて960個限定販売されました、回転することタイプのボブルヘッドです。開幕戦前に発売が発表され話題となり、すぐ完売した物です。既に購入して手元(東京都)にございます。待たずに発送可能です。預け入れ手荷物として持ち帰ります。気をつけて梱包しておりますが、外箱に傷が発生する場合があります。ご了承いただいた方のみ、ご入札下さい。宜しくお願い申し上げます。