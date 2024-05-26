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- 週末価格！【XLサイズ】アビスパ福岡 2014年ユニフォーム 12番・サポーター
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商品詳細
アビスパ福岡2014年のレプリカユニフォーム。マーキングは12番・「SUPPORTER」サイズ・・・XL背中上プリントと右肩プリントに擦れがありますが、その他のプリントやユニフォーム本体の状態は良好だと思います。使用感は写真からご判断ください。24時間以内の発送をご希望の方はコメントください。可能な限り対応いたします。喫煙者なし/ペットなし丈···半袖チーム名/国内···アビスパ福岡#Jリーグ#J1#アビスパ福岡#アビスパ#AvispaFukuoka#Avispa#サッカー#応援#グッズ#ユニフォーム
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