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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【dw9000】ツインペダル(純正ハードケース付き)です。10年ほど前に購入し、電子ドラムに合わせて1~2度使用しました。ビーターはフェルト部分の汚れがわずかにありますが、本体は写真のように使用感もほとんど無い美品です。ただ、飽くまで中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。#dw#DW9000#ドラム#キックペダル#フットペダル#ツーバス種類···バスドラムレベル···中級者
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