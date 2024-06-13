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dw9000 ツインペダル(純正ハードケース付き)
商品番号 E51662758739
商品名

dw9000 ツインペダル(純正ハードケース付き)
ブランド名 Espare
特別価格 税込 25,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【dw9000】ツインペダル(純正ハードケース付き)です。10年ほど前に購入し、電子ドラムに合わせて1~2度使用しました。ビーターはフェルト部分の汚れがわずかにありますが、本体は写真のように使用感もほとんど無い美品です。ただ、飽くまで中古品であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。#dw#DW9000#ドラム#キックペダル#フットペダル#ツーバス種類···バスドラムレベル···中級者
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