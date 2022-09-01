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タッチトニック [TOUCH TONIC]
商品番号 F48692088714
商品名

タッチトニック [TOUCH TONIC]
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名[バボラテニスストリング（単張）]TouchTonic／タッチトニック（201032）■メーカー名バボラ■カラーナチュラル■サイズ1.30mm,1.40mm■素材天然繊維（牛腸）■長さ12m■生産国フランスコストパフォーマンスに優れたナチュラルストリング。耐久性を重視するプレーヤーに。種類...テニスガット用途...硬式※値下げ交渉はご遠慮ください。※まとめ買いの場合はお値引き致します。※取り置き等は行っておりません。交渉途中であっても先に購入された方を優先させて頂きます。※光の具合等で実際のお色と若干異なる場合があることご理解ください。※素人の自宅保管、状態の見落とし、中古品である事をご理解いただいた上でご購入下さい。
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