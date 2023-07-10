マンチェスターユナイテッドのユニホーム

マンチェスターユナイテッドのユニホームです。何度か着用しましたが状態は綺麗かと思います。クローゼットの整理のため出品します。丈···半袖カラー···レッド#サッカー#イタリア#ユベントス#ナイキ#アディダス#プーマ



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