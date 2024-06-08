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ギガキング
商品番号 R53110459987
商品名

ギガキング
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類...軟式バランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用79㎝　　600gギガキング限定モデル。子供が使わなくなったので出品です。離島の方は、連絡お願いします。
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