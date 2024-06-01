オリックス・バファローズ　サードユニ　廣岡大志

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商品詳細
オリックス・バファローズのFC特典のサードユニフォーム背番号30廣岡大志選手のプリントをしてあります。サイズはOサイズです。球場で複数回掲げました。着用はしていません。野球チーム···オリックス・バファローズ
http://narcologia.ru/goods/organization285062.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle896225.html
http://narcologia.ru/goods/passionate737513.html
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