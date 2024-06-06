岩崎優 レプリカユニフォーム（ホーム）

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野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォーム購入して着用しようと袋から出しましたが…一度も着用していません！多分この先も着用しないだろうと思ったので岩崎選手ファンの方に使ってもらえたらとなりましたので、出品いたします^_^Oサイズなのでパーカーの上から着れるサイズ！女性だとダボッと着れて可愛いと思います！今買えば恐らくCS、日本シリーズには間に合うかと。素人管理の為、神経質の方はご購入お控え下さい（泣）