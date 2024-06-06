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ベンタス tr レッド5R ベロコア シャフト単体
商品番号 J27502465965
商品名

ベンタス tr レッド5R ベロコア シャフト単体
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 15,593 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。★フォローして頂けると100円値引き致しますので、フォローして頂きコメント下さい。こちらが取り扱っている。シャフトは、カスタムシャフトです。純正シャフトではありませんので、自分のお好みのクラブを作り上げて下さい！シャフトのチップカット無料(何インチにするのか)でさせていただきますので、ご要望であればコメントにてお願い致します。【(グリップエンド～スリーブ先端まで)の長さで受けたまっております。】【追加オプション】KNLYグリップ取り付け　＋2,000円スリーブ取り付け　　　　＋4,000円インチカットサービス41,000円で受けたまっております。スリーブのメーカーは、ブリヂストン、ホンマ、ミズノ、スリクソン、テーラーメイド、キャロウェイ、ピン、タイトリスト、ヤマハ以上のスリーブは取り付け大丈夫です！ベンタスtrレッド5Rベロコアシャフト単品【チップカット無し】新品.未使用品定価55,000円(税込)長さと重量は写真参照下さい。種類···ドライバー.fwウッド利き手···両手用#ベンタス#ベンタスtrレッド#TR#tr#フジクラ#レッド#Fujikura#VENTUS#BLACK#RED種類···ドライバー
http://narcologia.ru/goods/assessor348703.html
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