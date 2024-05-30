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村上宗隆　タオルセット
商品番号 P40328477335
商品名

村上宗隆　タオルセット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村上宗隆のフード付きタオル（未使用）直筆タオル　２回程度の使用ピンバッジ球場で配られた、まるごとスワローズもお付けします。こちらは傷ありますので、あくまでもおまけとしてお考えください。（不要な方はコメントください)何卒宜しくお願いいたします。野球チーム...東京ヤクルトスワローズ
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