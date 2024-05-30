村上宗隆　タオルセット

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商品詳細
村上宗隆のフード付きタオル（未使用）直筆タオル ２回程度の使用ピンバッジ球場で配られた、まるごとスワローズもお付けします。こちらは傷ありますので、あくまでもおまけとしてお考えください。（不要な方はコメントください)何卒宜しくお願いいたします。野球チーム...東京ヤクルトスワローズ
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東京ヤクルトスワローズ タオル 村上宗隆 背番号55番 直筆 サイン 記念品 スポーツ 応援 プレゼント フェイスタオル Agフレッシュ(抗菌防臭)加工 多色可選 期間限定 40cm×70cm
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