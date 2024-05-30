MM18 野球　複合バット

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ご覧いただきありがとうございます！野球のバットです。商品名：ＭＭ１８用途：一般軟式用種類：複合バット品番：ＳＢＢ４０２３カラー：ブラック素材：ＦＲＰ製長さ：84cm重さ：平均720g直径：6.9cmバランス：トップバランスメーカー希望価格：49,500円（税込）画像のとおりウレタンの継ぎ目が浮いてきているのと、若干亀裂が入っていますが、打感は現状問題ありません。レガシー（トップバランス）と併用していましたが、飛距離は同等。レガシーより打感は固め、よりヘッドの先端に重心があります。振り切れる方はレガシーよりハマると思います。逆に現状レガシーがハマっていて、mm18はどうかな？という方には合わないかもしれません。※個人の感想です。未使用のケース（画像）に入れて発送します。お安くしてますので、お試しの購入にいかがでしょうか。よろしくお願いします。