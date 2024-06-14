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ミズノ xyst N8 ソフトテニスラケット
商品番号 B57453312835
商品名

ミズノ xyst N8 ソフトテニスラケット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノソフトテニスラケットです。サイズは0Uです。使用しなくなり10年ほど自宅で保管しておりました。汚れや傷がございますので画像にてご確認ください。別で出品中のxystXTsと同時にご購入いただくとお安くできます。梱包は緩衝材に包み、メルカリ便にて発送いたします。コメント中であっても購入者を優先させていただきます。また、自宅に猫がおりますので気になる方はご遠慮ください。喫煙者はおりません。ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用
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