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サッカー ホイッスル FIFA公認
商品番号 O11570511238
商品名

サッカー ホイッスル FIFA公認
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2002年日韓ワールドカップのFIFA公認のメモリアルホイッスルです。未開封、未使用で、実際に自分が吹いたり、音を聞いたことがなく、正直どんな感じかは分かりませんが、希少なものだと思います。3枚目の写真ですが、裏面に貼ってあるシールに記載してある文字が消えてしまっていますが、値段も記載してありました。定価は4000円です。
http://narcologia.ru/goods/recuperation955621.html
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