サッカー ホイッスル FIFA公認

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商品詳細
2002年日韓ワールドカップのFIFA公認のメモリアルホイッスルです。未開封、未使用で、実際に自分が吹いたり、音を聞いたことがなく、正直どんな感じかは分かりませんが、希少なものだと思います。3枚目の写真ですが、裏面に貼ってあるシールに記載してある文字が消えてしまっていますが、値段も記載してありました。定価は4000円です。
http://narcologia.ru/goods/recuperation955621.html
http://narcologia.ru/goods/reflector623664.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate558677.html
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