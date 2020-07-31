【広島東洋カープ】會澤翼 球場投げ込みサインボール

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商品詳細
広島東洋カープ會澤翼選手の球場投げ込みサインボールです。マツダスタジアムで投げ込みされたものです。會澤翼選手のファンの方いかがですか？投げ込みされたボールなのでキズや汚れが多少はあります。色の変化(黄ばみ)は感じられません。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ゆうパケットプラス専用箱に入れて送ります。#広島東洋カープ#広島カープ#カープ#カープグッズ#投げ込みボール#サインボール#會澤翼#アツ野球チーム...広島東洋カープ
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広島カープ 會澤 翼選手 試合前スタンド投げ込み直筆サインボール | フリマアプリ ラクマ
広島カープ 會澤 翼選手 試合前スタンド投げ込み直筆サインボール
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