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【広島東洋カープ】會澤翼 球場投げ込みサインボール
商品番号 B45518320174
商品名

【広島東洋カープ】會澤翼 球場投げ込みサインボール
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

広島東洋カープ會澤翼選手の球場投げ込みサインボールです。マツダスタジアムで投げ込みされたものです。會澤翼選手のファンの方いかがですか？投げ込みされたボールなのでキズや汚れが多少はあります。色の変化(黄ばみ)は感じられません。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ゆうパケットプラス専用箱に入れて送ります。#広島東洋カープ#広島カープ#カープ#カープグッズ#投げ込みボール#サインボール#會澤翼#アツ野球チーム...広島東洋カープ
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