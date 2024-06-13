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【新品未使用】ヨネックス　オールコート用　26.5cm
商品番号 B26320718729
商品名

【新品未使用】ヨネックス　オールコート用　26.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品タグ付き】サイズ:26.5㎝POWERCUSHIONTEAMACオールコート用誤ってサイズ違いを購入してしまったので出品します。写真撮影用に箱から出しましたが、それ以外は試し履きもしていません。定価‥11000円ヨネックスYONEXテニスシューズテニスシューズパワークッションチームAC2022
http://narcologia.ru/goods/revamp477222.html
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