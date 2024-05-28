ラスト1着⭐︎スボルメ　ユニセックスロゴジャージ⭐︎S

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※こちらの商品は新品・未使用・本物になります！★★★★ 生産終了の大人気商品！ ★★★★★スボルメのユニセックスロゴジャージです！これからの季節に大活躍してくれる1着です！男女問わずお使いいただけます！新品、未使用！！商品は私がスボルメの正規店で直接購入した物ですので、１００％本物を保証します！ご安心してお買い求めください！！！安心の国内発送！（静岡より）受注の当日、もしくは次の日には発送します！受注の次の日、または２日後には到着します♪【カラー】ホワイト×ブラック【サイズ】Sサイズ着丈６４cm肩幅４８cm身幅５２cm