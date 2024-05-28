ブラックキャノン　軟式バット

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商品詳細
競技の種類···軟式ブラックキャノンマックス・ヘッドバランス トップ・710g・83cmバットケース付き購入しましたが使用する機会がない為、出品します。宜しくお願いします。#軟式野球#バット#ブラックキャノン#野球
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